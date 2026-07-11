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Стелла объяснил, почему «Макларен» до сих пор не получил новый двигатель от «Мерседеса»

Стелла объяснил, почему «Макларен» до сих пор не получил новый двигатель от «Мерседеса»
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, почему команда пока не получила обновлённую версию силовой установки от Mercedes HPP, которая была представлена на этапе в Австрии.

«Мы обсудили с HPP причины, по которым пока не получили эту спецификацию силовой установки. Понимаем их аргументы и полностью доверяем HPP. В предыдущие годы у нас сложилось отличное сотрудничество, именно они сыграли ключевую роль в том, что «Макларен» дважды стал чемпионом мира. Поэтому эта ситуация никак не меняет основы наших отношений — диалог продолжается.

Они работают в очень высоком темпе, так же, как и мы, развивая собственную машину. При этом HPP обеспечивает двигателями сразу четыре команды, поэтому возникли обстоятельства, из-за которых они пока не смогли поставить новую спецификацию нам. Надеюсь, это произойдёт уже на следующем этапе.

HPP, как и любая другая команда, продолжает дорабатывать свою технику и устранять проблемы с надёжностью. Мы столкнулись с неполадками батареи, другие — с проблемами двигателя внутреннего сгорания. Все работают на пределе возможностей, поэтому не всегда удаётся оперативно внедрить все доработки и решения.

Даже распределение силовых установок зависит от пробега каждой машины. Сейчас у нас, вероятно, не самая новая спецификация, потому что у «Альпин» и «Уильямса» суммарный пробег оказался больше, а значит, им раньше потребовалось обновление двигателя. Просто сейчас все работают на максимальной скорости, и некоторые вопросы неизбежно приходится откладывать. Мы понимаем это и обсуждаем ситуацию с HPP, с которой у нас прекрасные отношения. Думаю, вполне естественно, что клиентская команда в подобных ситуациях оказывается в немного менее выгодном положении», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

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