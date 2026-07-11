Стелла объяснил, почему «Макларен» до сих пор не получил новый двигатель от «Мерседеса»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, почему команда пока не получила обновлённую версию силовой установки от Mercedes HPP, которая была представлена на этапе в Австрии.
«Мы обсудили с HPP причины, по которым пока не получили эту спецификацию силовой установки. Понимаем их аргументы и полностью доверяем HPP. В предыдущие годы у нас сложилось отличное сотрудничество, именно они сыграли ключевую роль в том, что «Макларен» дважды стал чемпионом мира. Поэтому эта ситуация никак не меняет основы наших отношений — диалог продолжается.
Они работают в очень высоком темпе, так же, как и мы, развивая собственную машину. При этом HPP обеспечивает двигателями сразу четыре команды, поэтому возникли обстоятельства, из-за которых они пока не смогли поставить новую спецификацию нам. Надеюсь, это произойдёт уже на следующем этапе.
HPP, как и любая другая команда, продолжает дорабатывать свою технику и устранять проблемы с надёжностью. Мы столкнулись с неполадками батареи, другие — с проблемами двигателя внутреннего сгорания. Все работают на пределе возможностей, поэтому не всегда удаётся оперативно внедрить все доработки и решения.
Даже распределение силовых установок зависит от пробега каждой машины. Сейчас у нас, вероятно, не самая новая спецификация, потому что у «Альпин» и «Уильямса» суммарный пробег оказался больше, а значит, им раньше потребовалось обновление двигателя. Просто сейчас все работают на максимальной скорости, и некоторые вопросы неизбежно приходится откладывать. Мы понимаем это и обсуждаем ситуацию с HPP, с которой у нас прекрасные отношения. Думаю, вполне естественно, что клиентская команда в подобных ситуациях оказывается в немного менее выгодном положении», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.