Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Германии, опередив Алекса Маркеса и Ди Джаннантонио

Семикратный чемпион мира по MotoGP Марк Маркес на «Дукати» одержал победу в спринте на Гран-при Германии на трассе «Заксенринг». Вторым финишировал его брат Алекс Маркес («Грезини»), отстав на 0.368 секунды. Тройку замкнул Фабио Ди Джаннантонио из «ВР46» (+0.813).
Маверик Виньялес («Тек 3») финишировал 19-м. Франко Морбиделли («ВР46») не финишировал, сойдя на шестом круге.
Результаты спринта MotoGP на Гран-при Германии:
1. Марк Маркес («Дукати») — 20:12.978.
2. Алекс Маркес («Грезини») +0.368.
3. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.813.
4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +3.019.
5. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +5.454.
6. Хорхе Мартин («Априлья») +6.155.
7. Франческо Баньяя («Дукати») +7.751.
8. Педро Акоста (KTM) +8.968.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +10.855.
10. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +13.279.
11. Лука Марини («Хонда») +13.406.
12. Брэд Биндер («KTM») +14.111.
13. Джек Миллер («Прамак») +15.007.
14. Энеа Бастьянини («Тек 3») +15.398.
15. Жоан Мир («Хонда») +17.977.
16. Алекс Ринс («Ямаха») +18.137.
17. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») +22.622.
18. Кэл Кратчлоу («Хонда») +22.929.
19. Маверик Виньялес («Тек 3») +31.185.
Франко Морбиделли («ВР46») — сход (шестой круг).