Алонсо — об обновлении «Астон Мартин»: работаем днём и ночью, чтобы сделать машину лучше

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что станет главным критерием успешности нового пакета обновлений команды на Гран-при Венгрии.

«Думаю, важно понимать, что выбранное нами направление и то время, которое мы потратили после Бахрейна, связаны с тем, что команда решила дождаться полноценного пакета обновлений и представить его тогда, когда он будет действительно готов. Мы не знали, произойдёт ли это на седьмой гонке, на 12-й или вообще в конце сезона. Но понимали одно: это наша отправная точка, она нас не устраивает. Нам не хватает прижимной силы, мощности двигателя, эффективности коробки передач и многих других вещей.

Поэтому нужно всё тщательно изучить, собраться и выработать чёткий план. Думаю, болельщики хотят видеть «Астон Мартин» победителем гонок и претендентом на чемпионский титул. Но не думаю, что в этом году, какие бы обновления мы ни привезли и какого бы прогресса ни добились, этого будет достаточно. Нам всё равно будет не хватать ещё одного пакета обновлений. Болельщики должны это понимать. Работаем днём и ночью, чтобы сделать машину лучше. Станем сильнее. Выиграем ли мы гонки? Нет, не в этом году.

Это лишь первый шаг нашего плана. Он не может стать последним. Для меня важно уже в Венгрии почувствовать, что мы действительно понимаем слабые стороны машины и начинаем их устранять. Прежде всего речь идёт об аэродинамическом пакете обновлений, который станет первым. В этом году за рулём сталкиваемся с вполне конкретными проблемами, если в Венгрии они будут устранены, а мы сможем использовать потенциал машины на максимум, тогда, думаю, у нас появится очень чёткое направление развития и хороший импульс на следующий сезон. Именно это для меня сейчас важнее всего», — приводит слова Алонсо портал GPblog.