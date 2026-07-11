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«Какие у Макса есть альтернативы?» Глок — о будущем Ферстаппена

«Какие у Макса есть альтернативы?» Глок — о будущем Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказался о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Ранее появились слухи о возможном переходе нидерландца в «Макларен».

«Сейчас очень интересно наблюдать за происходящим. Очевидно, что после вступления в силу нового моторного регламента и с тех пор, как «Ред Булл» стал производителем силовых установок, в контракт были включены более конкретные условия, позволяющие воспользоваться пунктом о досрочном расторжении, если что-то пойдёт не так.

Все говорят о пункте о выходе из контракта, который, судя по всему, действительно существует. Но главный вопрос в том, какие у Макса есть альтернативы. Следующий пакет обновлений будет иметь решающее значение», — приводит слова Глока издание Heute.

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