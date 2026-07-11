Экс-пилот Ф-1: сезон-2026 доказал, что проблема Хэмилтона была не в нём

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон считает, что выступления семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 подтвердили, что его неудачный период связан с болидами предыдущего регламента.

«Дело было в машине. И теперь мы можем это доказать, потому что он сменил команду, у него другой напарник, а проблемы, которые начались ещё в 2022 году, продолжались вплоть до прошлого сезона. Во всех машинах, на которых Льюис выступал в Формуле-1, он был великолепен. Но с болидами эпохи граунд-эффекта у него так и не сложилось. Эти машины просто не подходили его стилю пилотирования.

Одни гонщики способны адаптироваться к таким особенностям, другие нет. Льюис всегда предпочитал машину, которая немного «живёт» под ним, почти как карт. Ему нравится, когда задняя часть слегка скользит на входе в поворот. Вижу, что Андреа Кими Антонелли пилотирует очень похоже. У них очень схожий стиль. И неслучайно оба перешли от ситуации, когда не могли сравниться со своими напарниками, к тому, что теперь опережают их. Всё потому, что машина стала совершенно другой.

Я на 100% уверен, что именно смена концепции машины снова раскрыла его скорость. Перед нами величайший гонщик всех времён. Если величайший гонщик не показывает результат, значит, дело точно не в его мастерстве за рулём. Причина должна быть в чём-то другом, что мешает ему пилотировать эту машину так, как он умеет. Именно поэтому мы так долго пытались разобраться, в чём заключается настоящая причина. А самому Льюису пришлось пройти через серьёзные внутренние поиски и переосмысление», — приводит слова Дэвидсона портал F1oversteer.