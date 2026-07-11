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В «Ред Булл» опровергли недовольство Ферстаппена отсутствием побед

В «Ред Булл» опровергли недовольство Ферстаппена отсутствием побед
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что недовольство четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена связано не с отсутствием побед, а с желанием быть уверенным в потенциале машины.

«Макс обращает внимание на вещи, которые влияют на него гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. В наших симуляциях есть моменты, которые не считаем серьёзной проблемой, но для него они действительно имеют большое значение. Он чувствует подобные вещи через рулевое колесо, а мы не способны воспроизвести это ощущение на симуляторе. При этом потенциальная скорость машины остаётся абсолютно такой же.

Макс расстроен не потому, что не выигрывает. Самое главное, чтобы он был уверен: мы способны предоставить ему машину, на которой можно побеждать. И мы действительно способны это сделать», — приводит слова Ваше нидерландская редакция портала RacingNews365.

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