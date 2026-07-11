Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр подтвердил, что Хэмилтон продолжит выступать за «Феррари» в 2027 году

Вассёр подтвердил, что Хэмилтон продолжит выступать за «Феррари» в 2027 году
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжит представлять цвета итальянской команды в сезоне-2027.

Во время общения с журналистами Вассёра прямо спросили, будет ли британский гонщик быть в составе пилотов «Феррари» на 2027 год. Глава команды ответил на этот вопрос предельно лаконично:

«Да», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Льюис Хэмилтон выступает за коллектив из Маранелло с 2025 года, ранее британец был в составе «Мерседеса», с которым смог выиграть шесть чемпионских титулов. В текущем сезоне Хэмилтон одержал первую победу за итальянскую команду на Гран-при Барселоны. В личном зачёте гонщик расположился на третьем месте со 147 очками.

Материалы по теме
Расселл — о Хэмилтоне: будет бороться за чемпионский титул до конца сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android