Вассёр подтвердил, что Хэмилтон продолжит выступать за «Феррари» в 2027 году

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжит представлять цвета итальянской команды в сезоне-2027.

Во время общения с журналистами Вассёра прямо спросили, будет ли британский гонщик быть в составе пилотов «Феррари» на 2027 год. Глава команды ответил на этот вопрос предельно лаконично:

«Да», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Льюис Хэмилтон выступает за коллектив из Маранелло с 2025 года, ранее британец был в составе «Мерседеса», с которым смог выиграть шесть чемпионских титулов. В текущем сезоне Хэмилтон одержал первую победу за итальянскую команду на Гран-при Барселоны. В личном зачёте гонщик расположился на третьем месте со 147 очками.