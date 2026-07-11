«Спа относится к этой категории». Мекис предупредил о проблемах «Ред Булл» на ГП Бельгии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис считает, что команда может столкнуться с трудностями и на предстоящем Гран-при Бельгии.

«Всего неделю назад в Австрии мы боролись за победу, а уже через несколько дней в Сильверстоуне столкнулись с весьма серьёзными ограничениями, которые не позволили нам полностью раскрыть потенциал наших обновлений. Да, считаем, что на таких трассах, как Сильверстоун, где очень высоки требования к расходу энергии, наши проблемы только усиливаются. На автодромах, где ограничения, связанные с энергией, играют особенно важную роль, выглядим слабее конкурентов. Боюсь, Спа тоже относится именно к этой категории.

Это вовсе не означает, что мы опустим руки и просто перевернём страницу. Это означает, что рано или поздно нам придётся добиться прогресса и в этом аспекте. Мы должны совершенствоваться по всем направлениям. Именно этим и занимаемся каждый день.

Поэтому нам нужно использовать этот уикенд, чтобы сделать ещё один небольшой шаг вперёд именно на трассах такого типа, надеюсь увидеть этот прогресс уже в Спа. Уверен, команда очень быстро учится. Да, подобные трассы с высоким потреблением энергии могут выявлять ограничения, связанные с «железом», но также знаю, что наша команда умеет чрезвычайно быстро делать выводы и прогрессировать.

Надеюсь, в Спа будем выглядеть немного лучше. Но вы правы: с точки зрения характеристик трассы она действительно очень похожа на Сильверстоун. А затем, надеюсь, Будапешт покажет уже совсем другую картину», — приводит слова Мекиса издание GPblog.