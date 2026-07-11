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Ферстаппен с сарказмом высказался о предстоящих этапах в Спа и Монце

Ферстаппен с сарказмом высказался о предстоящих этапах в Спа и Монце
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с иронией оценил перспективы команды на предстоящих этапах Формулы-1 в Бельгии и Италии. Ранее в «Ред Булл» признавали, что трассы с высоким расходом энергии остаются одним из слабых мест нынешнего болида.

«Да, Спа и Монца будут просто великолепными. И это действительно очень обидно, потому что Спа, безусловно, одна из моих самых любимых трасс. Но в этом году ощущения там будут совсем другими», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Этап на трассе «Спа-Франкоршам» станет следующим и пройдёт с 17 по 19 июля. Гонка в Италии состоится после летнего перерыва с 4 по 6 сентября.

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