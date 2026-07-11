Леклер раскрыл, что помогло ему победить в Сильверстоуне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, благодаря чему ему удалось заметно прибавить по ходу уикенда Гран-при Великобритании и в итоге одержать победу.

«В пятницу вечером, изучая данные, я заметил несколько вещей и подумал: «Хорошо, возможно, именно они не подходят моему стилю пилотирования». Мы изменили эти несколько параметров после спринтерской гонки, перед квалификацией, всё стало намного лучше.

Поэтому я очень горжусь той работой, которую мы проделали, чтобы прийти к такому решению. Думаю, подобные изменения никогда не бывают настолько очевидными. Нельзя просто посмотреть на цифры и сказать: «Боже мой, вот именно это нам и нужно изменить». Здесь всё строится на сочетании интуиции и собственных ощущений. Мы решили пойти именно этим путём, для меня он оказался очень удачным. Я был очень доволен», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.