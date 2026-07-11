Зафнауэр предложил ФИА «останавливать гонку ради болельщиков»

Бывший руководитель команды Формулы-1 Отмар Зафнауэр считает, что ФИА следует пересмотреть подход к завершению гонок под автомобилем безопасности.

«Они позволили всем круговым вернуть себе круг, а затем по правилам требуется ещё целый круг, прежде чем можно будет возобновить гонку. Но к тому моменту, когда круговые начали возвращать себе круг, полного круга до финиша уже не оставалось. Поэтому гонка и завершилась позади машины безопасности. Однако если задуматься, при красных флагах, во-первых, удалось бы провести больше боевых кругов, потому что не пришлось бы наматывать круги за машиной безопасности. Во-вторых, все смогли бы поставить мягкие шины, и мы получили бы спринт до самого финиша.

Безусловно, ФИА действовала в соответствии с действующими правилами. Но у них была возможность остановить гонку красными флагами. Они совершенно спокойно могли это сделать. Когда я сказал об этом гоночному директору, он спросил меня: «Останавливать гонку красными флагами из-за такого?» Я ответил: «Нет. Останавливать гонку ради болельщиков».

И если ты показываешь красные флаги ради болельщиков, не нарушаешь никаких правил. Поэтому, если вы хотите сделать концовку гонки зрелищной и при этом соблюдать регламент, а именно так и нужно поступать, в отличие от 2021 года, тогда следует остановить гонку красными флагами», — приводит слова Зафнауэра портал Motorsport Week.