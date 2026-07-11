Вольф рассказал, когда понял, что Антонелли — особенный талант

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, в какой момент понял, что 19-летний пилот команды и лидер личного зачёта Андреа Кими Антонелли является талантливым гонщиком.

— Когда вы поняли, что перед вами особенный талант?

— Когда ему было девять или 10 лет, он уже выигрывал гонки и чемпионаты по картингу. Тогда мы начали внимательно за ним следить, а в 2019 году он официально стал частью программы Mercedes Junior Team. Но если он поднялся так высоко, в этом есть большая заслуга и его семьи. Его отец — бывший гонщик и владелец команд AKM и Antonelli Motorsport, поэтому он смог дать сыну очень ценные советы, — приводит слова Вольфа итальянское издание La Gazzetta dello Sport.