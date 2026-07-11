Глок: лишь вопрос времени, когда Расселл и Антонелли столкнутся на трассе

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что напряжение во внутрикомандном противостоянии пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли продолжит нарастать.

«Здесь, конечно, есть серьёзное напряжение. Для меня лишь вопрос времени, когда они столкнутся друг с другом. Уверен, в этом сезоне ещё не раз это увидим.

Меня особенно удивляет, насколько сильно Кими проявляет себя с психологической точки зрения. Расселл, обладая своим опытом, находится под серьёзным давлением, потому что фактически обязан выиграть чемпионат», — приводит слова Глока издание Heute.

Напомним, самый яркий момент внутрикомандной борьбы случился на Гран-при Канады, когда пилоты активно боролись друг с другом и в спринт-заезде, и в основной гонке. Тогда победу на пятом этапе одержал Антонелли, а Расселл сошёл с дистанции из-за технической неполадки.