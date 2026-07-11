Мекис рассчитывает обсудить с ФИА результаты проверки ADUO

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что команда продолжает работу с ФИА по вопросу решения, принятого в рамках ADUO. Напомним, по его результатам силовая установка австрийской команды была признана лучшей. Это значит, что команда не сможет доработать двигатель в этом сезоне.

«Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными с ФИА. Процесс развивается. По сравнению с прошлым разом у нас появилась возможность гораздо подробнее обсудить методологию и возможные расхождения. Думаю, можно сказать, что на следующей неделе, уже вне гоночного уикенда, встретимся, спокойно сядем за стол и вместе подробно изучим один и тот же массив данных», — приводит слова Мекиса издание PlanetF1.