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Мекис рассчитывает обсудить с ФИА результаты проверки ADUO

Мекис рассчитывает обсудить с ФИА результаты проверки ADUO
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что команда продолжает работу с ФИА по вопросу решения, принятого в рамках ADUO. Напомним, по его результатам силовая установка австрийской команды была признана лучшей. Это значит, что команда не сможет доработать двигатель в этом сезоне.

«Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными с ФИА. Процесс развивается. По сравнению с прошлым разом у нас появилась возможность гораздо подробнее обсудить методологию и возможные расхождения. Думаю, можно сказать, что на следующей неделе, уже вне гоночного уикенда, встретимся, спокойно сядем за стол и вместе подробно изучим один и тот же массив данных», — приводит слова Мекиса издание PlanetF1.

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