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Расселл: если я кому-то не нравлюсь, не потеряю из-за этого сон

Расселл: если я кому-то не нравлюсь, не потеряю из-за этого сон
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подробно рассказал, как изменился его образ мышления после нескольких сезонов в Формуле-1.

«Если я кому-то нравлюсь, прекрасно. Если нет, не собираюсь терять из-за этого сон. Не могу сказать, что теперь мне всё равно, но в молодости я гораздо сильнее переживал из-за того, чтобы нравиться болельщикам, или делал вещи, которые на самом деле были мне несвойственны. Я никогда ни от чего не отказывался. Наверное, меня больше волновало, как меня воспринимают. Сейчас я просто хочу оставаться самим собой. Меня волнует только мнение тех, кого я люблю.

Я спросил своего психолога, не становлюсь ли я эгоистом из-за того, что больше сосредоточился на собственных желаниях и стал ставить себя на первое место. Он ответил, что нет, это не эгоизм, а сосредоточенность на себе. Сейчас я действительно стал немного более безжалостным. Я отказался от приглашения на свадьбу друга, потому что мне это было неудобно. Мне не нужны и я не читаю положительные комментарии», — приводит слова Расселла издание Daily Mail.

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