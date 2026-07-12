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Чемпион Формулы-1 Норрис обратился к сборной Англии перед 1/4 финала ЧМ с Норвегией

Чемпион Формулы-1 Норрис обратился к сборной Англии перед 1/4 финала ЧМ с Норвегией
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Действующий чемпион Формулы-1 и британец Ландо Норрис пожелал удачи сборной Англии перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Норвегией. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

«Впереди у сборной Англии очень важный матч. Конечно, хочу пожелать всем ребятам огромной удачи. Пока выступают очень здорово. Думаю, они показывают отличный футбол и достойно представляют свою страну. Так что желаю вам всего самого лучшего. Тоже будем смотреть матч. Никакого давления. Просто получайте удовольствие, делайте, что умеете лучше всего — и всё будет хорошо», — сказал Норрис в видео для Sky Sports.

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