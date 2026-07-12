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«Он превосходит даже самые смелые наши ожидания». Вольф — об Антонелли

«Он превосходит даже самые смелые наши ожидания». Вольф — об Антонелли
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пилот команды и лидер личного зачёта Андреа Кими Антонелли выступает на неожиданно высоком уровне.

«Понимали, что ему понадобится год на адаптацию и развитие, потому что Формула-1 — это совершенно другой мир по сравнению с младшими гоночными сериями. Ему нужно было привыкнуть к болиду и научиться совмещать выступления с обязательствами перед спонсорами и СМИ. Мы с самого начала рассчитывали, что настоящий прогресс придёт во втором сезоне. Именно так и произошло: сейчас он пилотирует на высочайшем уровне и показывает выдающиеся результаты. На данный момент он превосходит даже самые смелые наши ожидания. Но Кими не должен чувствовать самоуспокоения.

Сейчас все его превозносят, а я всегда прошу сохранять здравый взгляд на вещи. Мы не можем сравнивать его с Айртоном Сенной, который выиграл три чемпионских титула и является одним из самых легендарных гонщиков в истории. Кими пока выиграл пять гонок, поэтому давайте просто дадим ему возможность развиваться», — приводит слова Вольфа итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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