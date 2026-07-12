Сергей Кузнецов впервые стал победителем квалификации Гран-При РДС

Вторая половина сезона Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года стартовала в Подмосковье. В субботу на трассе ADM Raceway завершилась квалификация четвёртого этапа RDS GP, сильнейшим в которой стал пилот Fresh Racing Сергей Кузнецов.

На предыдущем этапе в Нижнем Новгороде спортсмен впервые в своей карьере поднялся на подиум в парных заездах главного чемпионата страны по дрифту, а в этот раз смог точнее соперников справиться с квалификационным судейским заданием. На ADM Raceway Сергей Кузнецов набрал 97 баллов из 100 в лучшей попытке, что позволило ему с минимальным преимуществом одержать первую победу в квалификации. Вторым в протоколах оказался пилот Carville Racing Антон Козлов с проездом на 96,5 баллов, а третьим — представитель Lukoil Racing Drift Team Григорий Гусев с результатом 95 баллов.

Фото: RDS GP

Интересно, что в числе спортсменов, набравших по 90 баллов и больше, не оказалось фаворитов. Действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («Systeme Electric Одержимые Моторспорт») в квалификации стал только 11-м, лидер личного зачёта Томми Кайли (Fresh Racing) квалифицировался 12-м, Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) — 13-м, Дамир Идиятулин (Fresh Racing) в протоколах оказался 15-м, а Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) и вовсе 19-м.

Гран-При РДС 2026. 4-й этап. ADM Raceway. ТОП-32

Сергей Кузнецов — bye run

Артур Зелёный — Илья Попов

Владислав Попов — Дмитрий Путилин

Илья Фёдоров — Денис Мигаль

Михаил Давидянц — bye run

Роман Тиводар — Антон Клямко

Иван Пальмин — bye run

Томас Кайли — Андрей Астапов

Антон Козлов — bye run

Дамир Идиятулин — Антон Дмитриенко

Пётр Бородин — Станислав Антропов

Данила Воробьёв — Анатолий Щербак

Аркадий Цареградцев — Дмитрий Щербина

Тимофей Добровольский — Руслан Арефьев

Артём Лейтис — Георгий Чивчян

Григорий Гусев — bye run

Фото: RDS GP

Участниками учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров, которые проходят в рамках этапов Гран-При Российской Дрифт Серии при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior, стали четыре пилота. Сильнейшим в квалификации вновь оказался Арсений Цареградцев (12 лет) с проездом на 94 балла, который не оставил шансов соперникам Степану Попову (14 лет), Даниилу Арефьеву (10 лет) и новичку УТС Луке Мигалю (13 лет).

Фото: RDS GP

Борьба на четвёртом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии продолжится сегодня, 12 июля, когда на трассе ADM Raceway начнутся официальные парные заезды. Воскресенье пройдёт под знаком дуэлей со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, которые определят призёров и победителя уикенда большого дрифта в Москве и обозначат претендентов на чемпионство в личном и командном зачётах.