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«Должны создавать её сами». Вольф — об удаче «Мерседеса» после второго места Расселла

«Должны создавать её сами». Вольф — об удаче «Мерседеса» после второго места Расселла
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об удаче своих пилотов в сезоне-2026 после финиша Джорджа Расселла вторым на Гран-при Великобритании, где он обошёл в борьбе за эту позицию Льюиса Хэмилтона («Феррари»), решившего провести пит-стоп под машиной безопасности, из-за чего он и потерял второе место.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Удача моих пилотов? Они должны создавать свою удачу сами. [В Сильверстоуне] Расселл просто старался удержать на трассе машину, которая, по его ощущениям, была нехорошей, а в конце Макс [Ферстаппен] попал в аварию. Льюис [Хэмилтон] хотел бороться за победу и заехал в боксы, и, надеюсь, у него появится немного позитивного импульса после этого», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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