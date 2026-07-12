«Должны создавать её сами». Вольф — об удаче «Мерседеса» после второго места Расселла

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об удаче своих пилотов в сезоне-2026 после финиша Джорджа Расселла вторым на Гран-при Великобритании, где он обошёл в борьбе за эту позицию Льюиса Хэмилтона («Феррари»), решившего провести пит-стоп под машиной безопасности, из-за чего он и потерял второе место.

«Удача моих пилотов? Они должны создавать свою удачу сами. [В Сильверстоуне] Расселл просто старался удержать на трассе машину, которая, по его ощущениям, была нехорошей, а в конце Макс [Ферстаппен] попал в аварию. Льюис [Хэмилтон] хотел бороться за победу и заехал в боксы, и, надеюсь, у него появится немного позитивного импульса после этого», — приводит слова Вольфа RacingNews365.