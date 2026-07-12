Тото Вольф назвал главную проблему «Мерседеса» в сезоне-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф назвал задачу решения проблемы с надёжностью машин в сезоне-2026 ключевой для немецкого коллектива.

«В целом у нас слишком много сходов. Для Кубка конструкторов и личного зачёта [надёжность] это та проблема, с которой мы должны справиться, потому что это, в некотором смысле, помимо лучшей машины, которая у нас есть, и отличного пилотирования, является главной проблемой. Но все на базе полностью сосредоточены на её решении», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

После девяти этапов у «Мерседеса» первое место (333 очка) в Кубке конструкторов.