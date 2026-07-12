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В «Ред Булл» недовольны финансовыми запросами Ферстаппена — ESPN

В «Ред Булл» недовольны финансовыми запросами Ферстаппена — ESPN
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Издание ESPN подтвердило слухи о разногласиях между руководством «Ред Булл» и пилотом команды четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

По информации ресурса, на это есть несколько причин. Ферстаппен недоволен болидом, на котором он не смог финишировать на минувшем Гран-при Великобритании из-за схода. Также голландец считает, что команда недостаточно прислушивается к нему в технических вопросах. Отчасти это связано с тем, что технический директор Пьер Ваше отдалился от гоночного инженера пилота Джанпьеро Ламбьязе, готовящегося к переходу в «Макларен».

Помимо этого, в «Ред Булл» назревает конфликт из-за контракта Ферстаппена, который со своим менеджментом надеется на улучшение финансовых условий, что не нравится руководству, в частности исполнительному директору компании «Ред Булл» Оливеру Минцлафу и акционеру Марку Матешицу.

По неофициальным данным, сейчас зарплата Ферстаппена составляет $ 55 млн. При этом нынешний контракт был заключён сразу после первого титула Макса, а сейчас нидерландец уже четырёхкратный чемпион мира. Поэтому менеджмент Макса считает, что гонщик заслуживает более высокой зарплаты, однако в «Ред Булл» на данный момент не склонны удовлетворить новые требования.

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