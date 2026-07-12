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ФИА рассматривает возможность внедрения в Формулу-1 независимого поставщика моторов

ФИА рассматривает возможность внедрения в Формулу-1 независимого поставщика моторов
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что обсуждается идея внедрения независимого поставщика силовых установок в Формулу-1, чтобы убрать зависимость клиентских команд.

«Не будет контроля над командами, A-команды над B-командой, которая выступает в статусе клиентской. Если это будет доступно, то у нас будет один двигатель для остальных B-команд, так что никто не сможет оказывать на них давление и говорить: «Голосуйте так, или мы не дадим вам хороший двигатель», — приводит слова бен Сулайема издание Reuters.

В сезоне-2026 на стартовой решётке представлены двигатели «Мерседеса», «Феррари», «Хонды», «Ауди» и «Форда».

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