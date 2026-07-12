Экс-пилот Ф-1 Палмер назвал двух кандидатов на место Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Джолион Палмер высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Ред Булл» придётся приложить все усилия ради большого имени. В этом не приходится сомневаться. Есть пара имён, на которые они могли бы претендовать. Возможно, даже три. Всё будет зависеть от того, где окажется Макс.

Это может быть Оскар [Пиастри]. «Макларен» выиграл титул с Ландо [Норрисом]. В прошлом году они одержали хорошую победу, поскольку старались поддерживать обоих пилотов. Хотя одному из них можно было бы почувствовать себя обделённым. Сейчас они мотивированы и сработаны.

Ещё есть Джордж [Расселл]. Если Макс перейдёт в «Мерседес», переход Джорджа в «Ред Булл» был бы очевидным решением, потому что это ещё одна отличная возможность», — приводит слова Палмера Lottoland.