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Президент ФИА бен Сулайем отреагировал на возможное возвращение дозаправок в Формулу-1

Президент ФИА бен Сулайем отреагировал на возможное возвращение дозаправок в Формулу-1
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о возможном возвращении дозаправок в Формулу-1.

«Возвращение дозаправок мы изучаем прямо сейчас. Никаких проблем с безопасностью, если делать это правильно. Так что мы изучаем это. Пока ничего не сделано.

Дозаправки с устойчивым топливом и электрификацией. Возможно, мы рассмотрим возможность увеличения электрификации более чем на 10%. Мы всё ещё открыты», — приводит слова бен Сулайема издание Reuters.

Дозаправка болидов во время гонок Формулы-1 была запрещена начиная с сезона 2010 года. Решение было принято Всемирным советом ФИА в 2009 году для снижения затрат команд на транспортировку оборудования, повышения безопасности.

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