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Бортолето — о новом регламенте Ф-1: не считаю, что мы потеряли магию этого спорта

Бортолето — о новом регламенте Ф-1: не считаю, что мы потеряли магию этого спорта
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Пилот «Ауди» бразилец Габриэл Бортолето не считает, что новый регламент навредил престижнейшей гоночной серии мира.

«Я не считаю, что мы потеряли магию этого спорта. Мы по-прежнему проезжаем «Копс» (поворот трассы Гран-при Великобритании. – Прим. «Чемпионата») на скорости 280 км/ч, и мне приходится сбрасывать там газ ненадолго. Ощущения, совершенно отличные от других «формульных» машин.

С машинами 2026 года мы открыли новую главу. Если и остались люди, которые всё ещё жалуются на это, то я должен сказать: «Привыкайте». Потому что эти правила будут действовать до 2030 года», — приводит слова Бортолето издание Nextgen-Auto.

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