Бортолето — о новом регламенте Ф-1: не считаю, что мы потеряли магию этого спорта

Пилот «Ауди» бразилец Габриэл Бортолето не считает, что новый регламент навредил престижнейшей гоночной серии мира.

«Я не считаю, что мы потеряли магию этого спорта. Мы по-прежнему проезжаем «Копс» (поворот трассы Гран-при Великобритании. – Прим. «Чемпионата») на скорости 280 км/ч, и мне приходится сбрасывать там газ ненадолго. Ощущения, совершенно отличные от других «формульных» машин.

С машинами 2026 года мы открыли новую главу. Если и остались люди, которые всё ещё жалуются на это, то я должен сказать: «Привыкайте». Потому что эти правила будут действовать до 2030 года», — приводит слова Бортолето издание Nextgen-Auto.