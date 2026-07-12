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Ваше: Ферстаппен убеждён, что мы можем дать ему машину для побед. И это так

Ваше: Ферстаппен убеждён, что мы можем дать ему машину для побед. И это так
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Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о жалобах Макса Ферстаппена на болид.

«Во время гонки мы не смогли полностью решить нашу проблему с балансом, что ограничило нашу скорость. Ветер также создал проблемы, и есть вопросы в этой области, которые нам нужно изучить. Также я не думаю, что у нас лучший двигатель внутреннего сгорания. В лучшем случае мы на одном уровне с другими. Если есть преимущество, то оно заключается в охлаждении и интеграции энергии, но это не учитывается.

Макс указывает на вещи, которые влияют на него больше, чем мы можем себе представить. В наших симуляциях есть вещи, которые мы не считаем большой проблемой, но для него они таковыми являются. Есть вещи, которые он чувствует через руль, но которые мы не можем воспроизвести и найти в симуляторе, хотя потенциал машины там точно такой же.

Макс расстроен не потому, что не побеждает. Самое важное, чтобы он был убеждён, что мы можем дать ему машину, на которой он может побеждать. И это так», — приводит слова Ваше издание Auto Hebdo.

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