Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Германии, Огура — второй, Рауль Фернандес — третий

В воскресенье, 12 июля, в Хоэнштайн-Эрнсттале на автодроме «Заксенринг» состоялась основная гонка 12-го этапа MotoGP в сезоне-2026, победу в которой одержал многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — испанец Рауль Фернандес («Априлья»).

MotoGP. Гран-при Германии:

1. Марк Маркес («Дукати») — 30 кругов.

2. Аи Огура («Априлья») +1.996.

3. Рауль Фернандес («Априлья») +5.104.

4. Педро Акоста («КТМ») +7.684.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +11.372.

6. Франческо Баньяя («Дукати») +11.495.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +17.560.

8. Лука Марини («Хонда») +18.683.

9.Энеа Бастьянини («КТМ») +19.140.

10. Брэд Биндер («КТМ») +22.137.