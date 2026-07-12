Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Германии, Огура — второй, Рауль Фернандес — третий
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В воскресенье, 12 июля, в Хоэнштайн-Эрнсттале на автодроме «Заксенринг» состоялась основная гонка 12-го этапа MotoGP в сезоне-2026, победу в которой одержал многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — испанец Рауль Фернандес («Априлья»).
MotoGP 2026. Этап 12, Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия
Гран-при Германии. Гонка
12 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
40:53.148
2
Аи Огура
Aprilia
+1.996
3
Рауль Фернандес
Aprilia
+5.104
MotoGP. Гран-при Германии:
1. Марк Маркес («Дукати») — 30 кругов.
2. Аи Огура («Априлья») +1.996.
3. Рауль Фернандес («Априлья») +5.104.
4. Педро Акоста («КТМ») +7.684.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +11.372.
6. Франческо Баньяя («Дукати») +11.495.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +17.560.
8. Лука Марини («Хонда») +18.683.
9.Энеа Бастьянини («КТМ») +19.140.
10. Брэд Биндер («КТМ») +22.137.
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