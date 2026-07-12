«Больше не могу». Мика Хаккинен рассказал, как едва не завершил карьеру в 1996 году

Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен признался, что хотел завершить карьеру в 1996 году, за два года до завоевания первого титула.

«Я начал выступать в Формуле-1 в 1991 году и ушёл в 2001-м. Мне потребовалось семь лет, чтобы выиграть свой первый Гран-при, это большой срок. Каждый год был трудным, считаешь, что делаешь всё правильно, но не побеждаешь. На седьмом году лидировал в Сильверстоуне, но отказал двигатель, я сказал своему менеджеру: «Хватит».

По пути домой сказал: «Больше не могу. С меня хватит, я закончил». К счастью, у менеджера была возможность поговорить, и он ответил: «Это не ты ошибся, двигатель отказал». Ему удалось меня отговорить, но это всё равно не помогло. Поэтому я позвонил своему другу и спросил: «Ты знаешь хорошего врача?»

Этот врач встретился со мной. Я объяснил, что не выигрываю гонки. Он выяснил, что во время сезона я думаю о своей матери, сестре и девушке. Он спросил: «Как долго ты хочешь работать?» Я ответил, что всю оставшуюся жизнь. В том году я выиграл свой первый Гран-при. А на следующий год стал чемпионом мира», — сказал Хаккинен в подкасте OFFTRK.