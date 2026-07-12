«Майкл, вернись, *****, пожалуйста». Штайнер — о бывшем гоночном директоре Маси

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер высказался о бывшем гоночном директоре Майкле Маси.

«Нужно ли вернуть Майкла Маси в Формулу-1? О, Майкл, боже, вернись. Майкл, *****, вернись, пожалуйста. Я постоянно вам говорил, что Майкл был лучшим гоночным директором после Чарли Уайтинга. Да, он ********* один раз — и поплатился сурово. Но тут, конечно, стоит признать, что он ********* по-крупному.

На последней гонке в Сильверстоуне он бы точно придумал что-то ещё похуже, чем сделали сейчас, но зато гонка бы точно завершилась не так. Так что спросить, как бы он поступил в Сильверстоуне — хороший вопрос», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags.