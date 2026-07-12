Два мотогонщика погибли в результате аварии на соревнованиях в Чехии

На трассе в чешском городе Брно во время гонки серии Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC) погибли два мотогонщика — 32-летний австриец Филипп Штайнмайр и 43-летний румын Адриан Рус. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза мотогонок (FIM Europe).

Штайнмайр скончался на месте аварии. Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже умер от полученных травм. В связи с трагедией все соревнования, запланированные на выходные, были отменены.

AAIMC — чемпионат из шести этапов и 12 гонок, который проводится на различных европейских автодромах. Отметим, Трасса в Брно в июне принимала Гран-при Чехии MotoGP.