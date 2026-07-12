Лиам Лоусон ответил, какой известный гонщик был его кумиром в детстве

Пилот Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») рассказал, что в ранней юности его кумиром был семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а в более взрослом возрасте он начал следить за новозеландскими гонщиками, пробивавшимися в Формулу-1.

«Когда я был совсем юным, моим кумиром был Хэмилтон. Когда выступал в картинге и смотрел Ф-1, очень пристально следил за его выступлениями. С возрастом я начал поддерживать новозеландских пилотов, которые пытались попасть в Ф-1 – например, Ричи Стэнавая, Митча Эванса и Ника Кэссиди. Ими восхищался. Как и я, они следовали за мечтой попасть в Формулу-1.

С каждым из них очень хорошо знаком, у них у всех потрясающие карьеры — у каждого по-своему. Здорово наблюдать за их выступлениями и обладать возможностью поговорить с ними. Единственный, с кем я плотно работал, Ник [Кэссиди]. Мы вместе выступали в DTM. Он очень умный, из тех, кто понимает машину на уровне инженера. С ним много общаюсь», — приводит слова Лоусона портал Formula Passion.