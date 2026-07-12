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Ньюи рассказал об ошибке в общении с пилотами «Астон Мартин» по поводу обновлений болида

Ньюи рассказал об ошибке в общении с пилотами «Астон Мартин» по поводу обновлений болида
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Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи признал, что команда допустила ошибку в общении с пилотами Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом, что могло повлиять на недопонимание по поводу обновлений болида.

«Мы обсудили с Фернандо и Лансом то, чем сейчас занимаемся и что планируем сделать за счёт пакета обновлений, а также то, что запланировали на 2027-й. Может показаться, что это не так, но мы внимательно слушаем замечания наших пилотов и стараемся действовать в соответствии с полученной информацией. Если люди не чувствуют, что их слышат, конечно, они испытывают раздражение.

Такова человеческая реакция. Возможно, мы виноваты в том, что недостаточно прояснили ситуацию в разговоре с Фернандо и Лэнсом, а также с Джеком [Кроуфордом, резервным пилотом] насчёт того, чего пытаемся достичь благодаря пакету обновлений», — приводит слова Ньюи портал The Race.

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