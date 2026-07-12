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Хюлькенберг: с Ферстаппеном знакомы 20-25 лет и испытываем огромное уважение друг к другу

Хюлькенберг: с Ферстаппеном знакомы 20-25 лет и испытываем огромное уважение друг к другу
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Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг рассказал о своём давнем знакомстве с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Немец отметил, что они знакомы ещё с юниорских выступлений в картинге, где выступали за одну команду.

«У меня есть связь с Нидерландами, прочная связь – ещё с начала карьеры. Я всегда об этом помню и определённо чувствую связь. С Максом мы знакомы… дайте подумать… не знаю, сколько лет. 20-25 лет, ещё с картинга, когда мы оба были юниорами.

Он тогда ещё был очень маленьким, и мы выступали за одну команду, на одной гоночной сцене. Так что мы знакомы с тех пор. Испытываем огромное уважение друг к другу. Естественно, Макс — невероятный талант, который достиг столь много в таком молодом возрасте. То, что он сделал и делает до сих пор — нечто невероятное», — приводит слова Хюлькенберга RacingNews365.

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