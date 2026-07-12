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Лоран Мекис: Хаджар прогрессирует из гонки в гонку

Лоран Мекис: Хаджар прогрессирует из гонки в гонку
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высоко оценил прогресс пилота команды Исака Хаджара в текущем сезоне, отметив, что французский гонщик улучшает свои навыки и опыт с каждым уикендом.

«В гонке [в Сильверстоуне] обнаружили потерю темпа у болида Исака. Пока ещё слишком рано рассуждать, почему переднее антикрыло оказалось повреждённым, но сама ситуация оказалась разочаровывающей. Если говорить о позитиве, Исак провел сильный уикенд.

По правде говоря, Исак демонстрирует отличные результаты с самого начала сезона: складывается ли уикенд плохо, хорошо ли работает машина или не очень — ему всегда удавалось действовать по-своему и добиваться прогресса из гонки в гонку с точки зрения опыта и навыков.

Он многому учится у Макса Ферстаппена, постепенно узнаёт новое во время управления болидом. И сейчас ничего не изменилось. Его не устроит ни пятая, ни четвёртая позиция — и нас тоже. Но мы чётко видим, что каждый раз он делает шаг вперёд», — приводит слова Мекиса портал F1i.

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