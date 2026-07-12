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Валттери Боттас: уверен, «Кадиллак» представит какие-то новинки на Гран-при Бельгии

Валттери Боттас: уверен, «Кадиллак» представит какие-то новинки на Гран-при Бельгии
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас высказался о результатах команды на Гран-при Великобритании и выразил надежду на прогресс болида перед предстоящим этапом в Бельгии.

«Хорошо, что на «Сильверстоуне» мы смогли добраться до финиша. Ведь в трёх гонках ранее нам не удавалось этого сделать, а теперь, наконец-то, финишировали. Команда получила много полезной информации. При этом очевидно, что мы оказались недостаточно конкурентоспособными. Хотя временами нам, как кажется, удаётся приближаться к таким командам, как «Уильямс» и «Хаас». Теперь у нас есть двухнедельный перерыв между гонками, чтобы постараться за это время сделать нашу машину чуть быстрее. Уверен, команда подготовит какие-то новинки к гонке в Бельгии. Нам нужно не сбавлять обороты», — приводит слова Боттаса портал Crash.net.

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