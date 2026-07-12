Серхио Перес: «Ред Булл» годами строился вокруг Ферстаппена. Всё для Макса, вокруг Макса

Бывший пилот «Ред Булл», а ныне гонщик «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что при переходе в австрийскую команду его сразу предупредили о второстепенной роли по сравнению с четырёхкратным чемпионом мира, нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Это было замечательно. Я бы сказал, это было фантастическое время. Знал, что перехожу в «Ред Булл», в проект, который годами строился вокруг Макса Ферстаппена. Когда со мной подписывали контракт, мне очень чётко это объяснили. Я знал, на что подписываюсь. Кристиан на первой же встрече сказал: «Мы выставляем два болида, потому что вынуждены. В противном случае нас бы полностью устроило выступать одной машиной. Всё для Макса, вокруг Макса. Мы хотим выиграть титул».

И я сказал себе: пришёл в команду, чтобы выжать всё — во всех отношениях, с теми инструментами, которые были в моём распоряжении. На мой взгляд, я во всех смыслах превзошёл ожидания. Всё складывалось идеально. Конечно, в итоге оказалось, что были и очень тяжёлые периоды, в том числе в конце. Было слишком много успехов, и людям стало скучно, внутри команды начали бороться друг с другом.

Но это были фантастические, фантастические четыре года. Я превзошёл ожидания, и только когда я ушёл и пришли другие, в команде поняли, насколько здорово выступал», — сказал Перес в интервью на YouTube-канале High Performance.