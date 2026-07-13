Шарль Леклер и Джуд Беллингем отреагировали на победу Синнера на Уимблдоне-2026

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем отреагировали на победу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Уимблдоне-2026. Спортсмены оставили комментарии под публикацией Синнера у него на странице в соцсети, где теннисист выложил фото с трофеем. В финальном матче турнира Синнер одолел немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
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«Машина!» — написал Беллингем, поставив рядом эмодзи железной руки.
«Величайший!» — оставил свою реакцию Леклер.
Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами. Также эта победа сделала итальянца пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема».
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