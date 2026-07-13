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NASCAR Cup Series — Quaker State 400 — результаты гонки

Блейни в овертайме выиграл гонку Quaker State 400, совершив обгон на финальном круге
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В ночь на 12 июля в Атланте, США, состоялась основная гонка 20-го этапа сезона-2026 NASCAR Cup Series Quaker State 400. Победу в заезде одержал 32-летний американский гонщик Райан Блейни (Team Penske / «Форд»). Вторым финишировал 31-летний Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота»). Третий — 23-летний Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле»).

Из-за непогоды в штате гонка прерывалась. Блейни, будучи лидером, вывел пелотон на остаток гонки после остановки за 14 кругов до финиша, находясь под атаками Хосевера. Они яростно боролись за лидерство, но за шесть кругов до финиша Ларсон снова столкнулся с Хэмлином, вызвав аварию с участием Чейза Бриско, Остина Хилла, Райли Хербста и других. Райан был лидером на протяжении 171 круга, принеся 750-ю победу «Форду» в серии. Он обогнал Карсона Хосевара на последнем круге, одержав свою 19-ю победу на уровне Cup.

NASCAR Cup Series. Quaker State 400 (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 263 круга.
2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.068.
3. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +0.107.
4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.134.
5. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +0.216.
6. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0.351.
7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0.384.
8. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0.415.
9. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.424.
10. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0.473.

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