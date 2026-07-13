Ваше назвал проблему развития машины «Ред Булл», с которой скоро столкнётся команда

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше назвал главную проблему развития машины 2026 года, с которой скоро столкнётся австрийский коллектив.

«Самая большой проблемой в обновлении нынешней машины остаётся производственная и исследовательская мощность. Разработка машины на 2027 год начнётся очень скоро, и это неизбежно приведёт к компромиссам на производственном фронте», — приводит слова Ваше издание Auto Нebdo.

После девяти этапов нынешнего сезона «Ред Булл» набрал 128 очков и занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы на Гран-при. У лидирующего «Мерседеса» на счету 333 балла.