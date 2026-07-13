Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваше назвал проблему развития машины «Ред Булл», с которой скоро столкнётся команда

Ваше назвал проблему развития машины «Ред Булл», с которой скоро столкнётся команда
Комментарии

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше назвал главную проблему развития машины 2026 года, с которой скоро столкнётся австрийский коллектив.

«Самая большой проблемой в обновлении нынешней машины остаётся производственная и исследовательская мощность. Разработка машины на 2027 год начнётся очень скоро, и это неизбежно приведёт к компромиссам на производственном фронте», — приводит слова Ваше издание Auto Нebdo.

После девяти этапов нынешнего сезона «Ред Булл» набрал 128 очков и занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы на Гран-при. У лидирующего «Мерседеса» на счету 333 балла.

Материалы по теме
Ваше: Ферстаппен убеждён, что мы можем дать ему машину для побед. И это так
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android