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В «Рено» ответили, готовы ли вернуться к производству собственного двигателя для Формулы-1

В «Рено» ответили, готовы ли вернуться к производству собственного двигателя для Формулы-1
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Исполнительный директор автоконцерна «Рено» Франсуа Прово ответил на вопрос о том, готовы ли в компании вернуться к производству двигателей Формулы-1 в случае возвращения двигателей V8.

«Не совсем. Сейчас не идёт речи о том, чтобы разрабатывать новый двигатель самостоятельно. Мой единственный приоритет сегодня — стабилизировать команду, заложить прочную основу для команды и начать восстанавливаться… а не пересматривать планы на разработку собственного двигателя и запускать производство», — приводит слова Прово издание Reuters.

С сезона 2026 года команда «Альпин», принадлежащая «Рено», перешла на силовые установки «Мерседес», закрыв своё производство в Вири-Шатийоне.

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