Льюис Хэмилтон — о Гран-при Бельгии: должен выступить лучше, чем в Сильверстоуне

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о предстоящем 10-м этапе сезона-2026 Гран-при Бельгии.

«Чего ждать от Спа? До сих пор мы действительно добивались большого прогресса. А учитывая, что Спа — это длинные прямые, то в конечном счёте я должен выступить лучше, чем в Сильверстоуне», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

После девяти этапов Льюис занимает третье место в личном зачёте — у него 147 очков.

Гоночный уикенд на автодроме «Спа-Франкоршам» состоится с 17 по 19 июля. Гран-при пройдёт в стандартном графике — три тренировки, квалификация и основная гонка.