«Все инженеры идут к Максу». Перес — о борьбе с Ферстаппеном в «Ред Булл»

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес («Кадиллак») высказался о своём времени в «Ред Булл».

«Соперничать с Максом в «Ред Булл» — это самое сложное испытание. Глупо отрицать, конечно, что даже соперничать с Максом в любой другой команде было бы очень тяжело. Но бороться с ним в «Ред Булл», где его команда, его люди, его окружение — это сложно, и вам нужно лучшее из лучшего в каждой области, а у вас этого просто нет, понимаете.

В то время как у него есть все возможности в плане инженерии, все старшие инженеры, опытные инженеры — все идут к Максу», — сказал Перес на YouTube-канале High Performance.