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Серхио Перес рассказал, чем гордится после работы в «Ред Булл»

Серхио Перес рассказал, чем гордится после работы в «Ред Булл»
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36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», рассказал, чем гордится больше всего за свой четырёхлетний срок выступления в составе «Ред Булл».

«На протяжении всех четырёх лет, что я там провёл, я сохранил одну и ту же команду инженеров. Это то, чем я очень горжусь», — сказал Перес на YouTube-канале High Performance.

Мексиканский гонщик присоединился к «Ред Булл» в 2021 году, перейдя из «Рейсинг Пойнт». В своём дебютном сезоне в австрийском коллективе стал одним из героев первого чемпионства Макса Ферстаппена, когда в решающей гонке в Абу-Даби защищался от Льюиса Хэмилтона, который ехал тогда за «Мерседес».

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