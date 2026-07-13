Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-при RDS в Москве

Четвёртый этап Гран-при Российской Дрифт Серии завершился в Москве. Уикенд на ADM Raceway прошёл с переменчивой погодой — солнце сменялось проливным дождём, и финальные заезды пришлись на подсыхающую трассу.

Фото: RDS GP

Одной из сенсаций стало поражение Георгия Чивчяна уже на стадии ТОП-32. Лидер Takayama Forward Auto встретился с Артёмом Лейтисом (Carville Racing), и в этой дуэли судьям потребовалось аж два перезаезда (ОМТ), чтобы выявить сильнейшего. Победителем стал Артём, который сенсационно оставил четырёхкратного чемпиона RDS GP вне ТОП-16.

Фото: RDS GP

На стадии ТОП-16 случилась ещё одна сенсация — потерпел поражение Дамир Идиятулин. Пилот Fresh Racing уступил в дуэли с будущим триумфатором этапа Антоном Козловым (Carville Racing). Ещё в одной паре ТОП-16 для выявления победителя судьям потребовался OMT-заезд — в плотной и контактной борьбе Петра Бородина (Takayama Forward Auto) и Данилы Воробьёва (Lukoil Racing Drift Team) лучшим стал Воробьёв. На стадии ТОП-16 прекратили борьбу Артём Лейтис (Carville Racing) и Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) — первый уступил Григорию Гусеву (Lukoil Racing Drift Team), а второй проиграл Аркадию Цареградцеву («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»). В четвертьфинал смог пройти Антон Клямко (Heatcarbon Racing), который выиграл в дуэли с Михаилом Давидянцем.

Фото: RDS GP

Гран-при RDS 2026. Четвёртый этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 269 баллов. Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 187 баллов. Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 167 баллов.

Фото: RDS GP

Гран-при RDS 2026. Четвёртый этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 354 балла. Carville Racing — 313 балла. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 169 баллов.

Гран-при RDS 2026. Личный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 775 баллов. Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 487 баллов. Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 483 балла.

Гран-при RDS 2026. Командный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

Fresh Racing — 1444 балла. Takayama Forward Auto — 927 баллов. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 922 балла.

Следующий, пятый в этом сезоне, этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 1 и 2 августа RDS GP отправится в сибирское турне на трассу «Красное кольцо» в Красноярске. Уикенд в мекке российского дрифта вполне может назвать имя нового чемпиона серии, который обеспечит себе титул досрочно, за этап до официального завершения сезона-2026.