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«В спорте есть проклятье». Стелла ответил, осталась ли у «Макларена» эйфория после титулов

«В спорте есть проклятье». Стелла ответил, осталась ли у «Макларена» эйфория после титулов
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о настроении внутри коллектива после титулов в 2024 и 2025 годах.

«Осталась ли у нас эйфория после последних побед? Ну, прежде всего, прошлое есть прошлое, но это невероятное прошлое. Это, если можно сказать, почти определяющее карьеру и жизнь, если хотите. Будучи в «Макларене», строя шаг за шагом, день за днём, вместе с Ландо [Норрисом], мы не забываем, с чего начинали.

Мы были почти последними, а закончили как чемпионы среди конструкторов, с Ландо, ставшим чемпионом мира, и мы выиграли оба титула в один год. Так что это было огромное достижение, и мы были рады за себя, но прежде всего за всех фанатов «папайи», которые могли отпраздновать это вместе с нами. Надеюсь, это было для них большим событием.

Но в Формуле-1 и в спорте вообще есть небольшое проклятие — это то, что ты всегда смотришь в будущее. Заглядывая вперёд, мы хотим как можно скорее оказаться в положении, чтобы повторить такие результаты и видеть, как Ландо и Оскар [Пиастри] добиваются успеха, а затем снова бороться за чемпионат мира», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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