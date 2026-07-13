«Инфляция превысила 200%». В «Ред Булл» рассказали о сложностях разработки обновлений

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о сложности разработки обновлений для машин серии в 2026 году.

«Рост цен на материалы, которые мы используем, был очень значительным в последние месяцы и трудно предсказуемым. Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подтолкнули вверх цены на некоторые материалы, которые также используются в производстве оружия. Инфляция на эти продукты превысила 200%», — приводит слова Ваше издание Auto Hebdo.

После девяти этапов нынешнего сезона «Ред Булл» набрал 128 очков и занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы на Гран-при. У лидирующего «Мерседеса» на счету 333 балла.