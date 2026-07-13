«Нужно найти скорость». Мартин — о лидерствe в MotoGP после 12 этапов сезона-2026

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин («Априлья») отреагировал на своё лидерство в личном зачёте после 12 этапов сезона-2026.

«Сейчас я в лидерах, но, если я продолжу проводить гонки, подобные этой, я недолго останусь на первой строчке. Определённо, мы провели отличную первую половину сезона. Я счастлив быть лидером, очевидно, потому что это всегда приятное чувство, но… теперь нам нужно найти скорость.

Я знаю, что потенциал высок. Я был суперуверен в первой половине сезона, но в последних нескольких гонках у меня были проблемы со скоростью. Так что нам нужно хорошо проанализировать, что произошло, и, возможно, вернуться к предыдущей [настройке] мотоцикла, потому что я чувствовал себя гораздо лучше.

Но в целом я счастлив. Если бы вы предложили мне в январе стать лидером после этой части сезона, то я бы согласился на 100%. И, несомненно, вторая половина [сезона] будет интересной. Вызов хорош, борьба абсолютно открыта. Возможно, я лидирую больше из-за ошибок остальных, чем из-за собственных результатов, но я лидирую! Так что мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Мартина Motorsport.