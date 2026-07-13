Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Ред Булл»: не ожидаем побед в 2026 году

Руководитель «Ред Булл»: не ожидаем побед в 2026 году
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об ожиданиях коллектива на сезон-2026 после крупного пакета обновлений, который был привезён на восьмой этап Гран-при Австрии.

«Мы не ожидаем побед в Гран-при [в этом сезоне]. Нет сомнений, что одного австрийского обновления будет недостаточно», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

В 2026 году у австрийского коллектива два подиума, которые завоевал Макс Ферстаппен, — третье место в Канаде и второе в Австрии. Исак Хаджар финишировал третьим в Монако, но ФИА затем отменила штрафы Пьера Гасли («Альпин»), вернув французу подиум.

После девяти этапов нынешнего сезона «Ред Булл» набрал 128 очков и занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы на Гран-при. У лидирующего «Мерседеса» на счету 333 балла.

Материалы по теме
Ваше назвал проблему развития машины «Ред Булл», с которой скоро столкнётся команда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android