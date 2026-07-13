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«Претендую на этот титул». Японец Огура — о борьбе за чемпионство в MotoGP в 2026-м

«Претендую на этот титул». Японец Огура — о борьбе за чемпионство в MotoGP в 2026-м
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25-летний японский мотогонщик Аи Огура («Априлья») высказался о своих шансах на титул в MotoGP в сезоне-2026, где после 12 этапов занимает второе место.

«Чемпионская гонка? Да, конечно, я претендую на этот титул. Мы в хорошем положении в чемпионате, и в последних трёх гонках мы были действительно сильны. Так что да, наша цель — продолжать работать так же.

Я могу оценить свою первую половину сезона очень высоко. Я бы точно сказал, что оценка — 10 из 10. Я не ожидал быть таким сильным в этом году. Но стоит понимать, что в течение сезона условия меняются, и парни, которые быстры на [той или иной] трассе, сменяют друг друга от этапа к этапу, и контролировать это действительно сложно, я думаю. Так что да, наша задача — делать то же самое каждый раз и смотреть, где мы сможем финишировать.

Планы на летний перерыв? Не знаю, гоняться и рыбачить, вероятно. Цель — попытаться вернуться как можно более спокойным», — приводит слова Огуры Motorsport.

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