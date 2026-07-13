«Точно не место в команде». В «Макларене» ответили, что могут дать Ферстаппену

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун вновь прокомментировал слухи о возможном переходе из «Ред Булл» четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«Что «Макларен» может предложить Ферстаппену? Я на самом деле не думал об этом, потому что у меня есть два гонщика в команде. Так что чего я точно не мог бы ему предложить, так это место в моей гоночной машине.

Но, я думаю, «Макларен» — потрясающая команда. Как и «Ред Булл», как и «Альпин», как и «Феррари». Команды Формулы-1 удивительны. Я думаю, у нас уникальная среда, но как и у всех гоночных команд. У нас отличная гоночная команда, которая добилась большого успеха, и, думаю, это хорошее место для работы, будь вы гонщик, руководитель команды, механик или кто-то ещё в «Макларене», — приводит слова Брауна RacingNews365.