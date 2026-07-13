Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Точно не место в команде». В «Макларене» ответили, что могут дать Ферстаппену

«Точно не место в команде». В «Макларене» ответили, что могут дать Ферстаппену
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун вновь прокомментировал слухи о возможном переходе из «Ред Булл» четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«Что «Макларен» может предложить Ферстаппену? Я на самом деле не думал об этом, потому что у меня есть два гонщика в команде. Так что чего я точно не мог бы ему предложить, так это место в моей гоночной машине.

Но, я думаю, «Макларен» — потрясающая команда. Как и «Ред Булл», как и «Альпин», как и «Феррари». Команды Формулы-1 удивительны. Я думаю, у нас уникальная среда, но как и у всех гоночных команд. У нас отличная гоночная команда, которая добилась большого успеха, и, думаю, это хорошее место для работы, будь вы гонщик, руководитель команды, механик или кто-то ещё в «Макларене», — приводит слова Брауна RacingNews365.

Материалы по теме
Ферстаппен — о последних результатах: нужно познать дзен, чтобы сохранять оптимизм
«Никогда не сдерживается». Култхард — об отношениях Ферстаппена и «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android